В ГД считают, что подготовка США к ядерному удару по Украине может быть ширмой для атаки на РФ

Подготовка США к ответу на потенциальный ядерный удар России по Украине непонятна. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин.

"Подобного рода заявления, которые они сделали о возможном готовящемся ударе со стороны России по Украине, — это бред сумасшедшего, по-другому это никак не назовёшь. На мой взгляд, это было в большей степени неким оправданием подготовки своих ядерных сил, а возможно, даже нанесения первого удара по нашей стране", — отметил Швыткин в разговоре с "Лентой.ру".

Парламентарий назвал слова о ядерной войне безумством и подчеркнул, что Россия не нападала, и не использовала, и не собирается использовать в отношении кого-либо ядерное оружие.