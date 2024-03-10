В ГД считают, что подготовка США к ядерному удару по Украине может быть ширмой для атаки на РФ
Депутат Швыткин: Подготовка США к ядерному удару по Украине является безумством
Подготовка США к ответу на потенциальный ядерный удар России по Украине непонятна. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин.
"Подобного рода заявления, которые они сделали о возможном готовящемся ударе со стороны России по Украине, — это бред сумасшедшего, по-другому это никак не назовёшь. На мой взгляд, это было в большей степени неким оправданием подготовки своих ядерных сил, а возможно, даже нанесения первого удара по нашей стране", — отметил Швыткин в разговоре с "Лентой.ру".
Парламентарий назвал слова о ядерной войне безумством и подчеркнул, что Россия не нападала, и не использовала, и не собирается использовать в отношении кого-либо ядерное оружие.
Ранее СМИ сообщили, что США тщательно готовились к ядерному удару России по Украине в конце 2022 года, хотя никаких разведданных о мобилизации ядерных сил РФ у американских чиновников не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие только при угрозе существованию страны. По словам официального представителя Кремля, это самое последнее средство в арсенале.
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