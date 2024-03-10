В США раскрыли, как бы ответили на применение ядерного оружия на Украине
NYT: США планировали неядерный ответ в случае ядерной атаки на Украину
Соединённые Штаты в 2022 году рассматривали возможность неядерного удара в ответ на возможное возникновение ядерной угрозы на Украине. Об этом сообщает издание New York Times (NYT) со ссылкой на представителей администрации.
"Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным", — говорится в сообщении.
При этом в Белом доме добавили, что это должна быть "впечатляющая реакция". По их словам, целью атаки могли стать подразделения, запустившие ядерное оружие.
А ранее Life.ru писал, что, по данным телеканала CNN, США в конце 2022 года готовились к возможному ядерному удару РФ по Украине, хотя никаких разведданных у американских чиновников не было. В Белом доме посчитали, что Россия якобы может нанести удар по территории Незалежной с помощью тактического или боевого ядерного оружия.
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