В США раскрыли, как бы ответили на применение ядерного оружия на Украине

Соединённые Штаты в 2022 году рассматривали возможность неядерного удара в ответ на возможное возникновение ядерной угрозы на Украине. Об этом сообщает издание New York Times (NYT) со ссылкой на представителей администрации.

"Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным", — говорится в сообщении.

При этом в Белом доме добавили, что это должна быть "впечатляющая реакция". По их словам, целью атаки могли стать подразделения, запустившие ядерное оружие.