США тщательно готовились к ядерному удару РФ по Украине, несмотря на отсутствие разведданных

Соединённые Штаты в конце 2022 года готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя никаких разведданных о мобилизации ядерных сил РФ у американских чиновников не было. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей в администрации США.

"В конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия", — указано в сообщении.

По информации одного из высокопоставленных источников, администрация президента США Джо Байдена считала, что РФ может нанести удар по Украине с помощью тактического или боевого ядерного оружия.

Согласно данным телеканала, США ни разу не обнаружили разведданных, которые указывали бы на то, что РФ собирается мобилизовать свои ядерные силы для проведения такой атаки. Американские чиновники не были уверены, разместит ли РФ тактическое ядерное оружие, несмотря на активную работу по отслеживанию его перемещения.