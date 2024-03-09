"Повышают ставки": Эксперт рассказал, чем Россия может ответить на американский "ядерный" F-35

Американский истребитель F-35 изначально создавался как многоцелевая машина, поэтому в том, что он получил разрешение на несение ядерного оружия, по сути, ничего нового нет. Таким мнением поделился военный эксперт Влад Шлепченко.

"Бомбы B61 — это классика американского ядерного арсенала. Они существуют в нескольких вариантах, конкретно В61-12 считается тактической, то есть по американским правилам она может передаваться союзникам по НАТО. Но свободнопадающие бомбы в 2024 году — это немножко архаика. Чтобы противник смог применять их по нам, нужно, чтобы у нас закончились средства ПВО и авиация", — сказал он в беседе с "Царьградом".

Америка, как подчеркнул Шлепченко, вероятнее всего, вновь повышает ставки, объявляя о том, что F-35 станет "ядерным". России же в ответ необходимо заниматься наращиванием собственной авиации, особенно боевых истребителей. Кроме того, добавил эксперт, следует как можно скорее решить проблему с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Также специалист рассматривает железнодорожный мобильный комплекс ракетного вооружения "Баргузин" как некий козырь в рукаве Москвы. По его словам, постановка его на боевое дежурство может радикально улучшить наши возможности по сдерживанию Вашингтона.