"Непобедимой "вундервафли" не существует": Эксперт оценил заявление о сертификации F-35

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что американский истребитель F-35 был сертифицирован для несения ядерного оружия. Как заявил эксперт в интервью RT, США, как обычно, пытаются выдать желаемое за действительное.

Во время беседы с журналистами он сообщил, что этот многофункциональный самолёт может наносить удары по наземным или морским целям, а также имеет возможность противостоять другим летательным аппаратам. В то же время, по его словам, эту боевую машину, как и любую другую, можно уничтожить.

"Непобедимой "вундервафли" не существует. Просто американцы — мастера рекламы, они всегда выдают желаемое за действительное", — заявил Литовкин, отметив, что ничего универсального нет.

Он подчеркнул, что ранее про американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin говорили, что когда они появятся на Украине, то танкам ВС РФ придёт конец. Похожие заявления были сделаны и про реактивную систему залпового огня производства США HIMARS.

"Про Abrams говорили, про Leopard. Ну и сожгли Leopard, и жжём сейчас Abrams", — сообщил собеседник канала.

Также полковник в отставке рассказал о том, как российские военные смогут противостоять F-35. По его словам, это можно сделать с помощью истребителей Су-30, Су-35 и Су-57.