Новому американскому истребителю разрешили нести ядерную бомбу
Breaking Defense: Истребители F-35 сертифицировали для переноса ядерного оружия
Истребитель F-35. Обложка © ТАСС / AP / Lewis Joly
Новейший самолёт-истребитель F-35 производства США официально получил сертификацию на перевозку термоядерной бомбы. Об этом сообщил представитель Объединённого программного офиса F-35 Расс Гомере.
"F-35A — это первый в истории самолёт пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов", — приводит издание Breaking Defense слова Гомере.
Уточняется, что истребитель сможет перевозить термоядерную гравитационную бомбу B61-12. Сертификация была проведена ещё в октябре прошлого года, уточнил Гомере. В настоящее время некоторые истребители F-35A имеют возможность нести ядерное оружие, что делает их самолётами двойного назначения.
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A (CTOL — Conventional take-off and landing, обычный взлёт и посадка), F-35B (STOVL — Short take-off and vertical landing, короткий взлёт и вертикальная посадка), F-35C (CV — Carrier variant, палубный вариант). Первый полёт был совершён в 2006 году. Эксплуатация для учебных целей началась в 2012-м.
А ранее глава Минобороны Сингапура Энг Хен заявил, что американские истребители F-35 используются на Украине. По его словам, США применяют эту военную технику на территории Незалежной, чтобы обнаружить принадлежащие ВС РФ системы противовоздушной обороны. Пентагон же отрицает пролёты своих самолётов над Украиной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснить факты полётов F-35 США над территорией Назалежной.