Новому американскому истребителю разрешили нести ядерную бомбу

Новейший самолёт-истребитель F-35 производства США официально получил сертификацию на перевозку термоядерной бомбы. Об этом сообщил представитель Объединённого программного офиса F-35 Расс Гомере.

"F-35A — это первый в истории самолёт пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов", — приводит издание Breaking Defense слова Гомере.

Уточняется, что истребитель сможет перевозить термоядерную гравитационную бомбу B61-12. Сертификация была проведена ещё в октябре прошлого года, уточнил Гомере. В настоящее время некоторые истребители F-35A имеют возможность нести ядерное оружие, что делает их самолётами двойного назначения.