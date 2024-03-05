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5 марта, 00:16

В Пентагоне отрицают применение истребителей F-35 на Украине

Пентагон опроверг заявление главы МО Сингапура об использовании F-35 на Украине

Американский истребитель F-35. Обложка © shutterstock

Американский истребитель F-35. Обложка © shutterstock

В Пентагоне утверждают, что Вашингтон не использует американские истребители F-35 на Украине. Об этом представитель ведомства заявил в беседе с РИА "Новости".

"США не используют F-35 на Украине", — сообщил представитель Пентагона.

Напомним, что об использовании американских F-35 на Украине ранее заявил глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен. По его словам, Соединённые Штаты применяют истребители на территории Незалежной, чтобы обнаружить принадлежащие ВС РФ системы противовоздушной обороны.

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Оксана Попова
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