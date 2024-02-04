США так и не отдали Турции истребители F-35 и теперь требуют оплату за их обслуживание

Соединённые Штаты, исключившие Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35A Lightning II после приобретения ею российских ЗРК С-400, хотят получить от Анкары оплату за обслуживание этих самолётов, пишет газета Aydınlık.

Издание сообщает, что американцы уже шесть лет держат у себя в ангарах приобретённые ранее Турцией истребители F-35, которые на протяжении всего этого времени проходят ежемесячное техническое облуживание для того, чтобы обеспечить их эксплуатацию. Поэтому США требуют от ближневосточного государства оплатить расходы на содержание этих боевых машин.

Журналисты подчеркнули, что, согласно действующему американскому законодательству, Министерству обороны США разрешено потратить до 30 миллионов долларов на перелёт шести турецких F-35 в место, где они будут стоять, пока не будет сформирован дальнейший план по их хранению. Турецкая сторона в свою очередь требует от Вашингтона вернуть 1,4 миллиарда долларов, затраченных Анкарой на этот проект.