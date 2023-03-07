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Эхо землетрясения: Почему Турция может отказаться от американских F-16 и купить российские Су-35

По словам экспертов, землетрясения в Турции могут привести к изменениям в политике страны и история с F-16 — лишь верхушка айсберга.

6 марта, 23:40
<p>Истребитель Су-35. Обложка © Shutterstock</p>

Истребитель Су-35. Обложка © Shutterstock

Землетрясение в Турции

6 марта сразу несколько источников сообщили, что Турция может отказаться от американских истребителей четвёртого поколения F-16. Член Совбеза Турции Чагры Эрхан подчеркнул, что на решение повлияли недавние землетрясения, а также высокая стоимостью запроса США на F-16. Он предложил обратить внимание на европейские, российские и китайские самолёты.

Как отметил политик, Анкара совершила ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолётами.

F-35 Lightning II: характеристики, цена

На полную мощность участие Турции в проекте по созданию перспективного истребителя пятого поколения началось в 2007 году. Представители страны подписали меморандум об участии в программе производства F-35 — и дело сдвинулось с мёртвой точки. Далее последовало соглашение о поставке 100 истребителей, вслед за ним — контракты. Суммарно Турция по состоянию на 2018-й заказала 50 самолётов F-35A. Экспортный вариант F-35 стоит почти 220 млн долларов. США получили аванс, однако дальше начались недопонимания.

— Турция участвовала в этих программах, она заложила туда деньги. Им пообещали, что они получат самолёты, и у них даже было локализовано производство некоторых запчастей для F-35. После того как Турция купила у России ЗРК С-400, их всего этого лишили. Сначала приостановили договор, а потом исключили из программы. В итоге Турция понесла прямые убытки, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Фото © Shutterstock

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Фото © Shutterstock

Вскоре Вашингтон предложил Анкаре купить истребители F-16. В январе 2021-го The Wall Street Journal писала, что администрация Байдена запросит у Конгресса одобрение на поставку 40 самолётов и 79 комплектов для модернизации истребителей. Но и эта история затянулась.

Истребитель F-16: характеристики, скорость, цена

В конце января 2023-го Реджеп Эрдоган напомнил журналистам, что Турция так и не получила от США ни F-35, ни деньги за них (1,4 млрд долларов). В довесок 3 февраля группа американских сенаторов потребовала от Байдена отсрочить продажу F-16 Турции. В целом история сводится к тому, что США и НАТО пытаются давить на Анкару, подталкивая к определённым политическим решениям.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, добиваться от США поставок F-16 и идти на компромисс — дело неблагодарное, и требования Турции поставить что-то, за что были заплачены деньги, никто выполнять не собирается.

— F-16 морально устаревает. Модернизации, которые он прошёл, не делают его более удачным, поскольку технический предел достигнут максимальный. Всё исчерпывается тем, что у F-16 всего один двигатель и его возможности весьма ограничены, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Истребитель F-16. Фото © Shutterstock

Истребитель F-16. Фото © Shutterstock

Максимальная скорость F-16 — 2178 км/ч на высоте 12 200 м. Объём топливных баков — 3986 литров. На вооружении управляемые ракеты "земля – воздух" и "воздух – поверхность", а также корректируемые и свободнопадающие бомбы.

Турция может купить российские Су-35 вместо американских F-35

Турция может купить российские Су-35 вместо американских F-35

Истребитель F-16 против Су-35

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан также заявил, что Турция разочарована поведением США.

— У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например китайский самолёт, который был продан Пакистану, российские самолёты, а также истребитель Eurofighter, — подчеркнул член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

По поводу того, какие именно модели российских и китайских самолётов рассматривает турецкая сторона, точной информации нет. Предполагается, что КНР может предоставить истребители Chengdu J-10. У России Турция может приобрести Су-35 поколения 4++ или истребители Су-30. Ещё в 2019 году Эрдоган допускал такой вариант.

Китайский истребитель Chengdu J-10. Фото © Shutterstock

Китайский истребитель Chengdu J-10. Фото © Shutterstock

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Су-35 и другие российские машины, имеют ряд преимуществ. Они превосходят F-16 по манёвренности и ближнему бою, а также по уровню защиты от воздействия высокоточного оружия. Леонков отметил, что F-16 появились примерно в одно время с МиГ-29 и Су-27, но, если российские машины постоянно развивались, американец долгое время оставался таким, каким был с самого начала.

— У Су-35 (да и у МиГ-35) возможностей гораздо больше — как для модернизации, так и в плане оборудования, которое они могут на себя дополнительно повесить. Те же комплексы РЭБ, комплексы вооружений, плюс количество точек подвеса — больше, чем у F-16, — заявил военный эксперт Алексей Леонков. У Су-35 их 12 — на четыре больше, чем у F-16.

Разумеется, сравнивать два истребителя разных классов — дело неблагодарное, однако в реальных боях, требующих высокой автоматизации, российским Су-35 пока нет равных даже среди истребителей пятого поколения.

Секретная "закладка" СССР: Причиной аварий истребителей F-35 мог стать "советский дефект"

Секретная "закладка" СССР: Причиной аварий истребителей F-35 мог стать "советский дефект"

Истребитель пятого поколения Chengdu J-10

Что касается европейских истребителей Eurofighter Typhoon и китайских Chengdu J-10, то, по мнению экспертов, они также не уступают F-16, а в некоторых моментах даже превосходят их. Однако в этой паре рассматривать к покупке стоит лишь один самолёт — китайский Chengdu J-10. Получить европейский Eurofighter Typhoon Турция, вероятно, также не сможет из-за давления США на Евросоюз, и обменять турецкие товары оптом (в данном случае это нефть, газ и другие ресурсы) на истребители не выйдет.

По некоторым данным, цена одного F-16 — примерно 60 млн долларов. Один Eurofighter Typhoon обойдётся в 125 млн долларов. Экспортная цена Chengdu J-10 — 40 млн долларов за единицу. Стоимость российского истребителя Cу-35 — около 80 млн долларов. На покупку истребителей F-16 Анкара планировала потратить порядка 20 млрд долларов, и разумнее, если эти деньги достанутся российской оборонке. На эти деньги можно закупить порядка 250 истребителей Су-35, комплекты аэродромного оборудования и пакеты обслуживания на несколько лет вперёд.

Истребители F-16 в Турции

Возможно, в феврале 2023-го турецкое правительство сложило воедино все моменты по текущей ситуации и не увидело перспектив по программе F-16. К тому же теперь участие в программе может повлиять на рейтинги власти.

— Вкладываться в программу, которая не приносит дивидендов, тем более в тот момент, когда Турция потерпела такие убытки от землетрясений, бессмысленно. Если бы Турция продолжила что-то делать по F-16, то турецкое правительство не нашло бы поддержки среди народа. К тому же у них там выборы 14 мая предстоят, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Истребители F-16. Фото © Shutterstock

Истребители F-16. Фото © Shutterstock

По словам Леонкова, ранее НАТО и ЕС казались турецкой власти нормальным инструментом для достижения национальных целей. Но сотрудничество получилось во многом односторонним. И пусть история с F-16 — одно из частных проявлений общей ситуации, она говорит о многом, в частности о том, что Анкара способна делать выводы и пересматривать партнёрство даже со стратегическими союзниками, перед которыми есть не только политические, но и военные обязательства.

Эрдоган: Турция не получила от США ни обещанные истребители F-35, ни деньги за них

Эрдоган: Турция не получила от США ни обещанные истребители F-35, ни деньги за них

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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