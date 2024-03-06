Захарова потребовала у США объяснений из-за шпионских игр с F-35 над Украиной
Захарова призвала Вашингтон объяснить факты полётов F-35 США над Украиной
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Вашингтон должен объяснить новые факты, которые доказывают вовлечённость США в украинский конфликт, в частности, речь идёт о полётах американских F-35 над Украиной. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи.
"4 марта издание Bulgarian Military привело слова министра обороны Сингапура о задействовании Пентагоном американских самолётов F-35 над украинской территорией для "выявления точного месторасположения российских зенитных ракетных комплексов и передачи собранных разведданных странам НАТО", — отметила она.
Захарова призвала США поторопиться с ответом, в том числе объяснить всплывшие факты своим собственным гражданам, которые постоянно слышат с экранов, что американцы якобы не участвуют в конфликте.
Напомним, что об использовании американских F-35 на Украине ранее заявил глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен. По его словам, Соединённые Штаты применяют истребители на территории Незалежной, чтобы обнаружить принадлежащие ВС РФ системы противовоздушной обороны. Пентагон отрицает пролёты своих самолётов над Украиной.