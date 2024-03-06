Захарова потребовала у США объяснений из-за шпионских игр с F-35 над Украиной Захарова призвала Вашингтон объяснить факты полётов F-35 США над Украиной 6 марта, 09:38 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вашингтон должен объяснить новые факты, которые доказывают вовлечённость США в украинский конфликт, в частности, речь идёт о полётах американских F-35 над Украиной. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

"4 марта издание Bulgarian Military привело слова министра обороны Сингапура о задействовании Пентагоном американских самолётов F-35 над украинской территорией для "выявления точного месторасположения российских зенитных ракетных комплексов и передачи собранных разведданных странам НАТО", — отметила она.

Захарова призвала США поторопиться с ответом, в том числе объяснить всплывшие факты своим собственным гражданам, которые постоянно слышат с экранов, что американцы якобы не участвуют в конфликте.

Авторы Татьяна Миссуми