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11 марта, 18:59

США планируют выделить 1,5 млрд долларов на сдерживание России в 2025 году

Белый дом заложил 1,5 миллиарда долларов на сдерживание России в 2025 году. Это следует из проекта бюджета на следующий финансовый год, он опубликован Администрацией президента США Джо Байдена и направлен на рассмотрение Конгресса.

Так, документ предусматривает выделение около $1,5 млрд на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии, основываясь на дополнительном запросе администрации от октября 2023 года. $482 млн из этой суммы планируется выделить Украине.

Помимо того, проект предусматривает выделение $400 млн для противодействия влиянию Китая в мире и поддержки соответствующих мер. $241 млн будет зарезервирован в виде военной помощи, чтобы выполнить обязательства Штатов по обеспечению национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На Украине могут закрыть пять министерств из-за нехватки денег
На Украине могут закрыть пять министерств из-за нехватки денег

Ранее президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2024 год. Он составил баснословные $886 млрд. Американский лидер отметил, что эти средства будут расходоваться на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента, а также разведывательных служб. Помимо того, $800 млн получит Украина. В свою очередь кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Америка не выделит ни копейки Украине, если он вернётся в Белый дом.

Обложка ©

Unsplash / Raúl Nájera

Владимир Озеров
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