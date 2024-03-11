США планируют выделить 1,5 млрд долларов на сдерживание России в 2025 году

Белый дом заложил 1,5 миллиарда долларов на сдерживание России в 2025 году. Это следует из проекта бюджета на следующий финансовый год, он опубликован Администрацией президента США Джо Байдена и направлен на рассмотрение Конгресса.

Так, документ предусматривает выделение около $1,5 млрд на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии, основываясь на дополнительном запросе администрации от октября 2023 года. $482 млн из этой суммы планируется выделить Украине.

Помимо того, проект предусматривает выделение $400 млн для противодействия влиянию Китая в мире и поддержки соответствующих мер. $241 млн будет зарезервирован в виде военной помощи, чтобы выполнить обязательства Штатов по обеспечению национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.