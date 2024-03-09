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9 марта, 14:31

На Украине могут закрыть пять министерств из-за нехватки денег

"НВ": Зеленский может распустить 5 министерств из-за дефицита бюджета Украины

Пять из девятнадцати министерств Украины могут расформировать в ближайшие месяцы из-за крупного дефицита бюджета. Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Уточняется, что подобные изменения коснутся прежде всего ведомств социальной сферы. По данным СМИ, на Украине ещё не собирали никаких рабочих групп для решения этих задач в правительстве. При этом стало известно, что часть функций сокращённых министерств передадут офису премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

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А ранее Life.ru рассказывал, что Украина потеряла почти треть экономики за время конфликта с Россией. Плачевная ситуация образовалась и с рынком труда. Незалежная лишилась за два года 3,5 миллиона рабочих мест.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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