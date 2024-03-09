На Украине могут закрыть пять министерств из-за нехватки денег

Пять из девятнадцати министерств Украины могут расформировать в ближайшие месяцы из-за крупного дефицита бюджета. Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Уточняется, что подобные изменения коснутся прежде всего ведомств социальной сферы. По данным СМИ, на Украине ещё не собирали никаких рабочих групп для решения этих задач в правительстве. При этом стало известно, что часть функций сокращённых министерств передадут офису премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.