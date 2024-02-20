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20 февраля, 18:57

Власти Украины признали потерю трети экономики за два года

Премьер Шмыгаль: Украина за 2 года потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест

Украина потеряла почти треть экономики за время конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы потеряли 30% нашей экономики <...> и 3,5 миллиона рабочих мест", — сказал глава украинского правительства в разговоре с японским телеканалом NHK.

Вместе с тем он успел пожаловаться, что Киев получает мало снарядов от Запада.

Путин: Экономика Украины разрушена, страна существует только на подачки
Путин: Экономика Украины разрушена, страна существует только на подачки

Ранее Владимира Зеленского уличили во вранье о росте ВВП Украины. По словам экспертов, никаких предпосылок к этому нет. А есть отток населения, разрушение инфраструктуры, перенапряжение энергетики, проблемы с экспортом агропродукции и с функционированием металлургического комплекса.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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