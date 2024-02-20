Власти Украины признали потерю трети экономики за два года
Премьер Шмыгаль: Украина за 2 года потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест
Украина потеряла почти треть экономики за время конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы потеряли 30% нашей экономики <...> и 3,5 миллиона рабочих мест", — сказал глава украинского правительства в разговоре с японским телеканалом NHK.
Вместе с тем он успел пожаловаться, что Киев получает мало снарядов от Запада.
Ранее Владимира Зеленского уличили во вранье о росте ВВП Украины. По словам экспертов, никаких предпосылок к этому нет. А есть отток населения, разрушение инфраструктуры, перенапряжение энергетики, проблемы с экспортом агропродукции и с функционированием металлургического комплекса.
ТАСС / Александр Щербак