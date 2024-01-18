Владимир Зеленский в стремлении уйти от уплаты налогов длительное время разворовывает государственный бюджет. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.

По его словам, Зеленский и его окружение с 2012 года вывели в офшоры около 40 миллионов долларов. Это средства вкладчиков "Приватбанка", полученные от его главного акционера — украинского олигарха Игоря Коломойского*. На эти деньги будущий украинский политический деятель якобы покупал себе недвижимость за рубежом.

"Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" — задался опасным вопросом Лерос.

Ранее Гео Лерос стал инициатором открытия уголовного дела в связи с возможной госизменой со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды. По словам депутата, он "не позволит этим предателям" избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа.