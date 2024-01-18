"Не лопнет ли харя": Украинский депутат обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета
Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета
Владимир Зеленский в стремлении уйти от уплаты налогов длительное время разворовывает государственный бюджет. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.
По его словам, Зеленский и его окружение с 2012 года вывели в офшоры около 40 миллионов долларов. Это средства вкладчиков "Приватбанка", полученные от его главного акционера — украинского олигарха Игоря Коломойского*. На эти деньги будущий украинский политический деятель якобы покупал себе недвижимость за рубежом.
"Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" — задался опасным вопросом Лерос.
Ранее Гео Лерос стал инициатором открытия уголовного дела в связи с возможной госизменой со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды. По словам депутата, он "не позволит этим предателям" избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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