На Украине решили возбудить уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

На Украине суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны президента страны Владимира Зеленского, а также членов его команды. Об этом сообщил депутат Рады Гео Лерос.

"Обязали открыть уголовное дело по статье "государственная измена" на Зеленского и ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Однако, продолжил Лерос, суд обязал внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование. Как утверждает депутат, Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Роман Машовец, бывший глава СБУ Иван Баканов, а также экс-заместитель секретаря СНБО Украины Руслан Демченко "должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ". По словам Лероса, он "не позволит этим предателям" избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа.