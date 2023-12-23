Байден утвердил военный бюджет США на 2024 год

Американский лидер Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год. Согласно распространённому заявлению Белого дома, его размер составит $886,3 млрд.

Более $880 млрд предусмотрены на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента, а также разведывательных служб. Кроме того, в бюджет заложены средства для Украины в размере $800 млн. Основную часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе.