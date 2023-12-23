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23 декабря, 00:27

Байден утвердил военный бюджет США на 2024 год

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год объёмом $886 млрд

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Getty Images / Elizabeth Frantz / Pool

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Getty Images / Elizabeth Frantz / Pool

Американский лидер Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год. Согласно распространённому заявлению Белого дома, его размер составит $886,3 млрд.

Более $880 млрд предусмотрены на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента, а также разведывательных служб. Кроме того, в бюджет заложены средства для Украины в размере $800 млн. Основную часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе.

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Ранее стало известно, что Вашингтон в декабре объявит о последнем пакете военной помощи Украине, так как исчерпает возможные на это ресурсы. В Белом доме пояснили, что без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у США не останется доступных ресурсов на поддержку Киева.

Оксана Попова
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