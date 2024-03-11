Байден запросил у Конгресса $100 миллионов на военную поддержку Тайваня

Администрация США в 2025 финансовом году планирует выделить 100 миллионов долларов на оказание военной помощи Тайваню. Об этом говорится в проекте федерального бюджета, который был опубликован Белым домом и направлен на рассмотрение в Конгресс.

Так, документом предлагается ассигновать в будущем году более четырёх миллиардов долларов на создание "более свободных, открытых, защищённых и взаимосвязанных регионов Индийского и Тихого океанов", которые оказывают поддержку американским альянсам и помогающим партнёрству.

"Это включает 2,1 миллиарда долларов в качестве иностранной помощи, оказываемой на двусторонней и региональной основе, в том числе 100 миллионов долларов на отдельный запрос на оказание военной помощи Тайваню", — говорится в документе.

Вместе с тем 81-летний президент США Джо Байден намерен запросить почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" в мире. А ещё 25 миллионов долларов ему требуется на противодействие "влиянию РФ" в Африке. Кроме того, администрация американского лидера хочет запросить у Конгресса около 850 миллиардов долларов на оборонные нужды. Причём, как следует из документа, сумма на 34 миллиарда долларов (порядка 4,1%) превышает запрошенную в предыдущем году.

Помимо того, проект предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА. Планируется, что 7,8 миллиарда уйдёт на реализацию лунной программы "Артемида". Также Белый дом хочет запросить около 10,3 миллиарда долларов на гуманитарную помощь жителям Украины, сектора Газа и других регионов.