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8 марта, 04:10

Байден высказался о возможном конфликте США и Китая

Байден: США не хотят конфликта с Китаем, но готовы конкурировать с ним

Соединённые Штаты хорошо подготовлены к конкуренции с Китаем, но не ищут конфликта с ним. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны". Прямую трансляцию мероприятия ведёт пресс-служба Белого дома.

"Мы находимся в лучшем положении для того, чтобы выиграть в XXI веке в конкуренции с Китаем или любой другой страной", — убеждён глава государства.

По словам Байдена, при нём ВВП США вырос и сейчас у них лучшая экономика в мире, при этом торговый дефицит с Китаем самый низкий за десятилетие. Кроме того, он позаботился о том, чтобы новейшие американские технологии не использовались в производимом китайцами оружии.

"Честно говоря, несмотря на все жёсткие заявления о Китае, моему предшественнику не пришло в голову сделать это", — не преминул президент уколоть своего конкурента на нынешних выборах Дональда Трампа.

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Тем временем бывший американский лидер опубликовал гневный пост в преддверии ежегодного выступления Байдена с речью о положении дел в стране. По его словам, главу государства окружают фашисты, радикальные марксисты и коммунисты, которые бездарно растратили бюджет и спровоцировали рекордную для страны инфляцию.

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Shutterstock / Consolidated News Photos

Лариса Сафронова
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