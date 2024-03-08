Байден высказался о возможном конфликте США и Китая

Соединённые Штаты хорошо подготовлены к конкуренции с Китаем, но не ищут конфликта с ним. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны". Прямую трансляцию мероприятия ведёт пресс-служба Белого дома.

"Мы находимся в лучшем положении для того, чтобы выиграть в XXI веке в конкуренции с Китаем или любой другой страной", — убеждён глава государства.

По словам Байдена, при нём ВВП США вырос и сейчас у них лучшая экономика в мире, при этом торговый дефицит с Китаем самый низкий за десятилетие. Кроме того, он позаботился о том, чтобы новейшие американские технологии не использовались в производимом китайцами оружии.

"Честно говоря, несмотря на все жёсткие заявления о Китае, моему предшественнику не пришло в голову сделать это", — не преминул президент уколоть своего конкурента на нынешних выборах Дональда Трампа.