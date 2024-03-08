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8 марта, 03:41

"Я не прогнусь": Байден обратился к Путину

Байден: Украина победит Россию, если США помогут оружием

Киевский режим имеет все шансы на победу в конфликте с Россией, если Соединённые Штаты возобновят снабжение ВСУ военной продукцией. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступивший перед Конгрессом с ежегодным обращением.

"Украина может остановить [Владимира] Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие", — произнёс политик.

Американский лидер заверил собравшихся, якобы Москва не остановится на Украине, одержав победу. Именно поэтому весь свободный мир нуждается в том, чтобы США противостояли России путём принятия законопроекта о выделении Незалежной нового пакета помощи.

"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнёмся. Я не прогнусь", — подытожил Байден.

Запад не поможет: В США указали на уязвимость Украины перед Россией
Запад не поможет: В США указали на уязвимость Украины перед Россией

За несколько часов до обращения Байдена в его адрес с каверзными обвинениями вновь высказался экс-президент США Дональд Трамп. Политик упрекнул главу Белого дома в продажности, призвав уволить его с высокого поста.

Обложка ©

Freepik / The White House

Илья Пушкарев
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