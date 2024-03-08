Киевский режим имеет все шансы на победу в конфликте с Россией, если Соединённые Штаты возобновят снабжение ВСУ военной продукцией. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступивший перед Конгрессом с ежегодным обращением.

"Украина может остановить [Владимира] Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие", — произнёс политик.

Американский лидер заверил собравшихся, якобы Москва не остановится на Украине, одержав победу. Именно поэтому весь свободный мир нуждается в том, чтобы США противостояли России путём принятия законопроекта о выделении Незалежной нового пакета помощи.

"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнёмся. Я не прогнусь", — подытожил Байден.