"Я не прогнусь": Байден обратился к Путину
Байден: Украина победит Россию, если США помогут оружием
Киевский режим имеет все шансы на победу в конфликте с Россией, если Соединённые Штаты возобновят снабжение ВСУ военной продукцией. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступивший перед Конгрессом с ежегодным обращением.
"Украина может остановить [Владимира] Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие", — произнёс политик.
Американский лидер заверил собравшихся, якобы Москва не остановится на Украине, одержав победу. Именно поэтому весь свободный мир нуждается в том, чтобы США противостояли России путём принятия законопроекта о выделении Незалежной нового пакета помощи.
"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнёмся. Я не прогнусь", — подытожил Байден.
За несколько часов до обращения Байдена в его адрес с каверзными обвинениями вновь высказался экс-президент США Дональд Трамп. Политик упрекнул главу Белого дома в продажности, призвав уволить его с высокого поста.
Freepik / The White House