"Ты уволен": Трамп призвал гнать "продажного" Байдена взашей
Трамп потребовал увольнения Байдена с поста президента США
Джозефа Байдена необходимо уволить с поста президента США, так как его окружают фашисты, радикальные марксисты и коммунисты, которые бездарно растратили бюджет и спровоцировали рекордную для страны инфляцию. Такой призыв озвучил Дональд Трамп.
Бывший американский лидер опубликовал гневный пост в преддверии ежегодного выступления Байдена с речью о положении дел в стране. По словам 45-го главы Белого дома, нынешний президент и его демократическая свита буквально украли у граждан США триллионы долларов.
"Под моим руководством инфляции не было. У нас была величайшая экономика в мировой истории. Пришло время сказать продажному Джо Байдену: ты уволен", — написал политик в своей соцсети Truth Social.
А днём ранее Трамп вызвал Байдена на публичные дебаты с целью обсуждения важных для США вопросов. Встречу 45-й президент США предложил организовать в любом месте и в любое время.
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