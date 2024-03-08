"Ты уволен": Трамп призвал гнать "продажного" Байдена взашей

Джозефа Байдена необходимо уволить с поста президента США, так как его окружают фашисты, радикальные марксисты и коммунисты, которые бездарно растратили бюджет и спровоцировали рекордную для страны инфляцию. Такой призыв озвучил Дональд Трамп.

Бывший американский лидер опубликовал гневный пост в преддверии ежегодного выступления Байдена с речью о положении дел в стране. По словам 45-го главы Белого дома, нынешний президент и его демократическая свита буквально украли у граждан США триллионы долларов.

"Под моим руководством инфляции не было. У нас была величайшая экономика в мировой истории. Пришло время сказать продажному Джо Байдену: ты уволен", — написал политик в своей соцсети Truth Social.