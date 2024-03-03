Губернатор штата Айдахо призвал избавиться от Байдена и вернуть Трампа
Губернатор штата Айдахо Литтл: Пора заменить Байдена на Трампа
Губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл. Обложка X / @GovernorLittle
Пришло время избавиться от нынешнего президента США Джо Байдена и вернуть предыдущего — Дональда Трампа, заявил губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл в соцсети X в день голосования на партийном собрании (кокусов) в регионе.
"Нам нужно исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам. Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом", — сообщил Литтл.
К тому же Трамп на субботних кокусах уже победил в штате Миссури, собрав 100% голосов делегатов, и в Мичигане, набрав почти 98%. Выборы президента США пройдут 4 ноября.