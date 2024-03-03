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3 марта, 01:04

Губернатор штата Айдахо призвал избавиться от Байдена и вернуть Трампа

Губернатор штата Айдахо Литтл: Пора заменить Байдена на Трампа

Губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл. Обложка X / @GovernorLittle

Губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл. Обложка X / @GovernorLittle

Пришло время избавиться от нынешнего президента США Джо Байдена и вернуть предыдущего — Дональда Трампа, заявил губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл в соцсети X в день голосования на партийном собрании (кокусов) в регионе.

"Нам нужно исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам. Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом", — сообщил Литтл.

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К тому же Трамп на субботних кокусах уже победил в штате Миссури, собрав 100% голосов делегатов, и в Мичигане, набрав почти 98%. Выборы президента США пройдут 4 ноября.

Анатолий Симоненко
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