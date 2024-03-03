Губернатор штата Айдахо призвал избавиться от Байдена и вернуть Трампа

Пришло время избавиться от нынешнего президента США Джо Байдена и вернуть предыдущего — Дональда Трампа, заявил губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл в соцсети X в день голосования на партийном собрании (кокусов) в регионе.

"Нам нужно исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам. Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом", — сообщил Литтл.