Сенат США поддержал законопроект о финансировании кабмина до конца сентября
Американский сенат в пятницу, 8 марта, поддержал законопроект о финансировании федеральных ведомств на сумму свыше 460 миллиардов долларов до конца текущего финансового года — он заканчивается в США 30 сентября.
Для принятия проекта в верхней палате Конгресса нужно было 60 голосов. Поддержали инициативу 63 законодателя, против выступили 35. Документ направлен на подпись главе государства Джо Байдену. Отметим, что проект позволит не допустить прекращения работы кабмина (шатдауна) из-за приостановки финансирования.
Напомним, 1 марта стало известно, что Байден утвердил законопроект о временном бюджете правительства, позволяющий избежать шатдауна. Ранее документ прошёл обе палаты Конгресса. Он предполагает продление финансирования одних федеральных органов до 8 марта, других — до 22 марта.
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