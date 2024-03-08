Сенат США поддержал законопроект о финансировании кабмина до конца сентября

Американский сенат в пятницу, 8 марта, поддержал законопроект о финансировании федеральных ведомств на сумму свыше 460 миллиардов долларов до конца текущего финансового года — он заканчивается в США 30 сентября.

Для принятия проекта в верхней палате Конгресса нужно было 60 голосов. Поддержали инициативу 63 законодателя, против выступили 35. Документ направлен на подпись главе государства Джо Байдену. Отметим, что проект позволит не допустить прекращения работы кабмина (шатдауна) из-за приостановки финансирования.