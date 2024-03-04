Республиканцы могут одобрить выделение $60 млрд Украине в марте-апреле

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон может вынести на рассмотрение вопрос о согласовании бюджета, предусматривающем передачу Украине 60 млрд долларов, в марте-апреле, пишет CNN, ссылаясь на источники.

По информации телеканала, Джонсон, "сорвавший" ранее согласование двух предложенных демократами проектов бюджета, частным образом проводил встречу с республиканцами в Палате представителей, продвигавшими идею нового двухпартийного проекта, в который входит помощь Израилю и Украине. Джонсон призвал доработать план, не заняв по нему никакой позиции.

Теперь доработкой проекта занимается председатель Палаты по иностранным делам Майкл Маккол. Сам же Джонсон, считают журналисты, рискует, вынося законопроект на голосование, потому как правые члены палаты, поддерживающие бывшего президента Штатов Дональда Трампа, могут отстранить его как спикера. А левые демократы, не стремящиеся помогать Израилю, могут не поддержать законопроект.