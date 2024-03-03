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3 марта, 00:46

Зеленский вновь упрекнул союзников Киева из-за недостаточной помощи

Зеленский: Невозможно забыть о спорах союзников о помощи Украине

Внутренние споры партнёров Украины о военной помощи нельзя будет забыть. Об этом в своём телеобращении рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, у мира "достаточно систем ПВО", тогда как "Украина не просила ничего больше, чем надо", чтобы защищать жизни. Кроме того, он негативно высказался о затягивании поставок ПВО и оружия для Украины, указав на внутренние политические игры и споры, ограничивающие защиту страны.

"Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это", — подчеркнул Зеленский.

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Ранее сопредседатель консервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла высказался категорически против поставок ракет Taurus Украине. Причиной послужила разошедшаяся в Сети слитая запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с помощью этого оружия.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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