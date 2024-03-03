Зеленский вновь упрекнул союзников Киева из-за недостаточной помощи

Внутренние споры партнёров Украины о военной помощи нельзя будет забыть. Об этом в своём телеобращении рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, у мира "достаточно систем ПВО", тогда как "Украина не просила ничего больше, чем надо", чтобы защищать жизни. Кроме того, он негативно высказался о затягивании поставок ПВО и оружия для Украины, указав на внутренние политические игры и споры, ограничивающие защиту страны.

"Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это", — подчеркнул Зеленский.