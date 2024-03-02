Сопредседатель АдГ категорично отказал Киеву в ракетах после слитого разговора военных

Сопредседатель консервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла высказался категорически против поставок ракет Taurus Украине. Причиной послужила разошедшаяся в Сети слитая запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с помощью этого оружия.