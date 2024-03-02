Сопредседатель АдГ категорично отказал Киеву в ракетах после слитого разговора военных
Лидер АдГ Хрупалла выступил против поставок ракет Taurus Украине
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Kahnert
Сопредседатель консервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла высказался категорически против поставок ракет Taurus Украине. Причиной послужила разошедшаяся в Сети слитая запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с помощью этого оружия.
"Этот символический акт втянул бы Германию в войну. Нет поставкам Taurus", — написал политик на странице в соцсети X.
Напомним, слитая аудиозапись переговоров германских военных об атаке на Крымский мост вызвала бурную реакцию в России. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении отправить в Бундестаг требование о проведении расследования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к немецким СМИ с призывом задать вопрос на эту тему её немецкой коллеге Анналене Бербок, а глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москве доподлинно известно о деятельности НАТО на Украине. В ФРГ начали расследование, и в Минобороны страны уже подтвердили, что запись является подлинной.
Как ранее писал Life.ru, в январе в Бундестаге проголосовали против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, настаивавшего на передаче Киеву ракет Taurus. Через месяц парламент ФРГ вновь не позволил поставлять ВСУ такое оружие. На третьем голосовании по этому вопросу немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила, что отправка ВСУ ракет Taurus закончится боевыми действиями в ФРГ. Сам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц признался, что потрясён заявлениями некоторых политиков о потенциальном участии в конфликте.