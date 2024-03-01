Медведев ответил словами поэта Симонова на разговоры об ударах ракетами Taurus по России
Медведев: Немцы вновь превратились в заклятых врагов России
Немцы снова превратились в заклятых врагов России и обсуждают атаки по территориям РФ с использованием ракет большой дальности, заявляя при этом, что не являются стороной украинского конфликта. Об этом в личном телеграм-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши извечные противники — немцы — снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям", — говорится в посте Медведева.
Он напомнил, что разговоры немецких властей происходят на фоне того, что Германия, словно не замечая противоречий, продолжает утверждать, что не является стороной конфликта на Украине. Замглавы Совбеза напомнил, что совсем недавно такого даже нельзя было представить, а дипломатический ответ на такую политику подобрать очень сложно.
Медведев посчитал, что лучшим ответом в этой ситуации станут слова советского поэта и участника Великой Отечественной войны Константина Симонова. Он упомянул последние строки стихотворения "Убей его!", а также процитировал лозунг времён ВОВ, который, по его мнению, вновь стал актуальным: "Смерть немецко-фашистским оккупантам!"
Напомним, в январе в Бундестаге проголосовали против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, настаивавшего на передаче Киеву ракет Taurus. Через месяц парламент ФРГ вновь не позволил поставлять ВСУ такое оружие. Во время третьего голосования по этому вопросу немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила, что отправка ВСУ ракет Taurus закончится боевыми действиями в ФРГ. А на конференции, организованной DPA 26 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц признался, что потрясён заявлениями некоторых политиков о потенциальном участии в конфликте.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина