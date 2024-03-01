Медведев ответил словами поэта Симонова на разговоры об ударах ракетами Taurus по России

Немцы снова превратились в заклятых врагов России и обсуждают атаки по территориям РФ с использованием ракет большой дальности, заявляя при этом, что не являются стороной украинского конфликта. Об этом в личном телеграм-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши извечные противники — немцы — снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям", — говорится в посте Медведева.

Он напомнил, что разговоры немецких властей происходят на фоне того, что Германия, словно не замечая противоречий, продолжает утверждать, что не является стороной конфликта на Украине. Замглавы Совбеза напомнил, что совсем недавно такого даже нельзя было представить, а дипломатический ответ на такую политику подобрать очень сложно.