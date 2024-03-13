Путин объяснил, как Россия отнесётся к войскам США на Украине

"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости", добавив, что в Вашингтоне это понимают.