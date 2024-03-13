Путин объяснил, как Россия отнесётся к войскам США на Украине
Путин предупредил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами
Россия отнесётся к войскам Соединённых Штатов как к интервентам, если те появятся на Украине. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин.
"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости", добавив, что в Вашингтоне это понимают.
Ранее Белый дом подтвердил планы США передать Украине пакет военной помощи на $300 млн. Этот срочный пакет включает партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. По поводу тактических баллистических ракет ATACMS американская администрация объявлений не сделала.