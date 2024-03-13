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13 марта, 02:14

Путин объяснил, как Россия отнесётся к войскам США на Украине

Путин предупредил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

Россия отнесётся к войскам Соединённых Штатов как к интервентам, если те появятся на Украине. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин.

"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости", добавив, что в Вашингтоне это понимают.

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Ранее Белый дом подтвердил планы США передать Украине пакет военной помощи на $300 млн. Этот срочный пакет включает партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. По поводу тактических баллистических ракет ATACMS американская администрация объявлений не сделала.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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