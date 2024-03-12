Белый дом подтвердил планы США передать Украине пакет военной помощи на $300 млн

Белый дом предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, заявил во время брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договорённостей, которых Министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы отправили Украине", — сказал он.

Этот срочный пакет, по его словам, включает партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. Касаемо тактических баллистических ракет ATACMS у Белого дома объявлений нет.