Белый дом подтвердил планы США передать Украине пакет военной помощи на $300 млн
Белый дом предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, заявил во время брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договорённостей, которых Министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы отправили Украине", — сказал он.
Этот срочный пакет, по его словам, включает партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. Касаемо тактических баллистических ракет ATACMS у Белого дома объявлений нет.
"Объявлений для вас об ATACMS у меня сегодня нет", — добавил Салливан.
Ранее американские СМИ заявляли о том, что США приняли решение поставить Киеву ракеты ATACMS в рамках пакета помощи на $300 млн. Они могут нести боеголовки с сотнями кассетных бомб, а их дальность полёта составляет 160 километров. Также накануне Белый дом представил проект бюджета страны на 2025 финансовый год, включающий в себя выделение полутора миллиардов долларов на сдерживание России. Таким решением республиканцы в американском Конгрессе остались недовольны, заявив, что этот план лишь ускорит упадок Америки.
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