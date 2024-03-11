Регион

Уведомления отключены

11 марта, 20:30

Безрассудные траты: Республиканцы отправили в утиль предложенный Байденом проект бюджета

Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в неоправданных расходах

Республиканцы в нижней палате Конгресса США отказались принять проект бюджета на 2025 финансовый год, подготовленный администрацией президента Джо Байдена, поставив в вину главе государства неоправданные расходы.

"Бюджет Байдена не просто ошибочен — это план по ускорению упадка Америки", — говорится в заявлении, подписанном спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканского большинства Стивеном Скэлисом и другими законодателями.

По их мнению, стоимость предлагаемого бюджета демонстрирует "ненасытный аппетит действующей администрации к безрассудным тратам" и "равнодушие демократов к финансовой ответственности". Республиканцы твёрдо намерены приложить все силы, чтобы вернуть страну на путь экономического благоразумия.

Байден утвердил военный бюджет США на 2024 год
Байден утвердил военный бюджет США на 2024 год

Ранее Life.ru писал, что администрация США в своём проекте бюджета на 2025 финансовый год планирует выделить 100 миллионов долларов на оказание военной помощи Тайваню. Суммарные расходы, предусмотренные проектом, составляют 7,266 триллиона долларов при доходах 5,485 триллиона.

Обложка ©

Shutterstock / Consolidated News Photos

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Новости экономики
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров