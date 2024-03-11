Безрассудные траты: Республиканцы отправили в утиль предложенный Байденом проект бюджета
Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в неоправданных расходах
Республиканцы в нижней палате Конгресса США отказались принять проект бюджета на 2025 финансовый год, подготовленный администрацией президента Джо Байдена, поставив в вину главе государства неоправданные расходы.
"Бюджет Байдена не просто ошибочен — это план по ускорению упадка Америки", — говорится в заявлении, подписанном спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканского большинства Стивеном Скэлисом и другими законодателями.
По их мнению, стоимость предлагаемого бюджета демонстрирует "ненасытный аппетит действующей администрации к безрассудным тратам" и "равнодушие демократов к финансовой ответственности". Республиканцы твёрдо намерены приложить все силы, чтобы вернуть страну на путь экономического благоразумия.
Ранее Life.ru писал, что администрация США в своём проекте бюджета на 2025 финансовый год планирует выделить 100 миллионов долларов на оказание военной помощи Тайваню. Суммарные расходы, предусмотренные проектом, составляют 7,266 триллиона долларов при доходах 5,485 триллиона.
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