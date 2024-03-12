СМИ узнали детали нового пакета военной помощи Украине
Politico: США поставят Киеву ракеты ATACMS в рамках пакета помощи на $300 млн
США включат ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Киеву на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
Издание пишет, что комплект военной помощи включает в себя несколько APAM, которая является устаревшей версией ракет большой дальности ATACMS. Они могут нести боеголовки с кассетными бомбами, а их дальность полёта составляет 160 километров.
Помимо того, в новый пакет помощи для Вооружённых сил Украины (ВСУ) также войдут дополнительные снаряды к 155-миллиметровым гаубицам и управляемой ракетной системе залпового огня (РСЗО).
Один из неназванных представителей американского оборонного ведомства заявил, что Пентагону удалось использовать средства, сэкономленные по предыдущему контракту на поставку вооружения Киеву.
Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Он предусматривает выделение полутора миллиардов долларов на сдерживание России. Из них $482 млн отправятся на Украину. Число недовольных такой альтруистической политикой США продолжает пополняться. Так, американский сенатор призвал давать оружие Украине только в кредит, припомнив внушительный размер внешнего долга Штатов.
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