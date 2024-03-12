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12 марта, 17:50

СМИ узнали детали нового пакета военной помощи Украине

Politico: США поставят Киеву ракеты ATACMS в рамках пакета помощи на $300 млн

США включат ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Киеву на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

Издание пишет, что комплект военной помощи включает в себя несколько APAM, которая является устаревшей версией ракет большой дальности ATACMS. Они могут нести боеголовки с кассетными бомбами, а их дальность полёта составляет 160 километров.

Помимо того, в новый пакет помощи для Вооружённых сил Украины (ВСУ) также войдут дополнительные снаряды к 155-миллиметровым гаубицам и управляемой ракетной системе залпового огня (РСЗО).

Один из неназванных представителей американского оборонного ведомства заявил, что Пентагону удалось использовать средства, сэкономленные по предыдущему контракту на поставку вооружения Киеву.

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Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Он предусматривает выделение полутора миллиардов долларов на сдерживание России. Из них $482 млн отправятся на Украину. Число недовольных такой альтруистической политикой США продолжает пополняться. Так, американский сенатор призвал давать оружие Украине только в кредит, припомнив внушительный размер внешнего долга Штатов.

Обложка ©

Unsplash / Samuel Branch

Владимир Озеров
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