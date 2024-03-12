СМИ узнали детали нового пакета военной помощи Украине

США включат ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Киеву на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

Издание пишет, что комплект военной помощи включает в себя несколько APAM, которая является устаревшей версией ракет большой дальности ATACMS. Они могут нести боеголовки с кассетными бомбами, а их дальность полёта составляет 160 километров.

Помимо того, в новый пакет помощи для Вооружённых сил Украины (ВСУ) также войдут дополнительные снаряды к 155-миллиметровым гаубицам и управляемой ракетной системе залпового огня (РСЗО).

Один из неназванных представителей американского оборонного ведомства заявил, что Пентагону удалось использовать средства, сэкономленные по предыдущему контракту на поставку вооружения Киеву.