Американский сенатор призвал Украину расплатиться за помощь союзников

США из-за огромного госдолга следует помогать Украине исключительно займами. Такое мнение высказал в эфире телеканала NBC News сенатор Линдси Грэм*. По его словам, если у страны госдолг составляет 34 триллиона долларов, властям "следует задуматься об американском народе, а не о союзниках" в лице Киева.

"Не сомневаюсь, что большинство американцев хотели бы помогать Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", — заключил политик.

Ранее Life.ru писал, что члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии задумались над собственной версией законопроекта о помощи Украине. Работы над законопроектом только начались, однако уже ясно: в случае принятия часть невоенной помощи будет выделяться в качестве кредитов.