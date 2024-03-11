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11 марта, 12:09

Американский сенатор призвал Украину расплатиться за помощь союзников

Сенатор Грэм: США из-за огромного госдолга должны помогать Киеву только займами

США из-за огромного госдолга следует помогать Украине исключительно займами. Такое мнение высказал в эфире телеканала NBC News сенатор Линдси Грэм*. По его словам, если у страны госдолг составляет 34 триллиона долларов, властям "следует задуматься об американском народе, а не о союзниках" в лице Киева.

"Не сомневаюсь, что большинство американцев хотели бы помогать Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", заключил политик.

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Ранее Life.ru писал, что члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии задумались над собственной версией законопроекта о помощи Украине. Работы над законопроектом только начались, однако уже ясно: в случае принятия часть невоенной помощи будет выделяться в качестве кредитов.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Кадр из видео NBC News

Марина Калегина
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