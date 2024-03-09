Республиканцы в Конгрессе США работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита, узнали СМИ

По их мнению, инициатива будет одобрена Конгрессом и при этом их отношения с "консерваторами", выступающими против помощи Киеву, не ухудшатся. Работы над законопроектом только начались, однако уже ясно: в случае принятия часть невоенной помощи будет выделяться в качестве кредитов. По словам председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола, вполне возможно, что в качестве залога для этого займа могут быть использованы замороженные российские активы.