Республиканцы в Конгрессе США работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита, узнали СМИ
NBC: Республиканцы в Конгрессе разрабатывают свой проект помощи Киеву
Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии начали работать над собственной версией законопроекта о помощи Украине. По данным NBC, документ предполагает выделение Киеву кредитов. Авторами являются спикер Майк Джонсон и председатели некоторых комитетов нижней палаты парламента.
По их мнению, инициатива будет одобрена Конгрессом и при этом их отношения с "консерваторами", выступающими против помощи Киеву, не ухудшатся. Работы над законопроектом только начались, однако уже ясно: в случае принятия часть невоенной помощи будет выделяться в качестве кредитов. По словам председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола, вполне возможно, что в качестве залога для этого займа могут быть использованы замороженные российские активы.
Ранее в Белом доме признали, что США не могут поддерживать Украину в обход мнения Конгресса. В американской администрации подчеркнули, что для Киева экстренность этого вопроса растёт с каждым днём, а последствия бездействия Вашингтона уже "видны на картах".
ТАСС / AP / Alex Brandon