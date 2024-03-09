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9 марта, 05:25

Республиканцы в Конгрессе США работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита, узнали СМИ

NBC: Республиканцы в Конгрессе разрабатывают свой проект помощи Киеву

Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии начали работать над собственной версией законопроекта о помощи Украине. По данным NBC, документ предполагает выделение Киеву кредитов. Авторами являются спикер Майк Джонсон и председатели некоторых комитетов нижней палаты парламента.

По их мнению, инициатива будет одобрена Конгрессом и при этом их отношения с "консерваторами", выступающими против помощи Киеву, не ухудшатся. Работы над законопроектом только начались, однако уже ясно: в случае принятия часть невоенной помощи будет выделяться в качестве кредитов. По словам председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола, вполне возможно, что в качестве залога для этого займа могут быть использованы замороженные российские активы.

Конгрессмены всё больше призывают к диалогу с Россией по Украине
Конгрессмены всё больше призывают к диалогу с Россией по Украине

Ранее в Белом доме признали, что США не могут поддерживать Украину в обход мнения Конгресса. В американской администрации подчеркнули, что для Киева экстренность этого вопроса растёт с каждым днём, а последствия бездействия Вашингтона уже "видны на картах".

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Матвей Константинов
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