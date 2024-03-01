Белый дом заявил, что помочь Украине в обход Конгресса нет возможности
Единственный способ возобновить оказание военной помощи Киеву — утвердить в Конгрессе запрос на дополнительное финансирование. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
"Альтернативы ему нет, просто нет альтернативы. На этот счёт не стоит заблуждаться", — сообщила она.
По словам представителя Белого дома, для Украины экстренность этого вопроса растёт с каждым днём: "уже видны на картах" последствия американского бездействия.
Тем временем всё больше членов Конгресса Соединённых Штатов приходит к тому, что единственным путём урегулирования украинского конфликта являются переговоры. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния.
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