Белый дом заявил, что помочь Украине в обход Конгресса нет возможности

Единственный способ возобновить оказание военной помощи Киеву — утвердить в Конгрессе запрос на дополнительное финансирование. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Альтернативы ему нет, просто нет альтернативы. На этот счёт не стоит заблуждаться", — сообщила она.

По словам представителя Белого дома, для Украины экстренность этого вопроса растёт с каждым днём: "уже видны на картах" последствия американского бездействия.