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Канада выделит Украине $2,2 млрд финансовой и военной помощи в 2024 году

24 февраля, 17:30
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Оттава дополнительно предоставит Киеву финансовую и военную помощь в размере 3,02 миллиарда канадских долларов ($2,2 миллиарда) согласно своим обязательствам по соглашению в сфере безопасности. Об этом рассказала пресс-служба премьер-министра страны Джастина Трюдо, прибывшего в Киев.

Канада также выделит Украине 169 миллионов канадских долларов ($125 миллионов) на разминирование земель, разведку, медицину и даже на развитие страны в киберпространстве. Трюдо и Зеленский подписали "новое историческое соглашение" в оборонной сфере, которое поможет Киеву отстаивать суверенитет и территориальную целостность, заключили в пресс-службе канадского премьера.

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Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Италией и Канадой, что заложит "прочные основы для длительного партнёрства". Подобное соглашение Киев сегодня заключил и с Италией. Кроме того, договор с Незалежной подписали Германия, Франция и Дания.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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