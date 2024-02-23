Украина и Дания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен заключили договор о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами. Об этом в социальных сетях сообщил замглавы украинского офиса президента Игорь Жовква.

"Очередное соглашение по безопасности Украины. Отныне и с Данией. Сегодня во Львове президент Украины и премьер-министр Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией", — сказано в публикации.

Жовква обратил внимание на то, что Дания — первая страна, заключившая с Незалежной такой договор, но при этом не являющаяся членом G7. По его словам, в 2024 году Копенгаген окажет Киеву военную помощь минимум на 1,8 миллиарда евро, а датский Фонд в поддержку Украины уже одобрил выделение 8,5 млрд евро в период с 2023 по 2028 год.

Кроме того, в рамках заключённого договора Копенгаген обязуется поставлять высокотехнологичную военную помощь: дроны, средства связи, радары и прочее. Датская сторона пообещала поддерживать Незалежную в течение десяти лет с момента заключения соглашения. При этом в документе учтена возможность продления по обоюдному согласию.