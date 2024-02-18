Киев рассчитывает получить от США гарантии безопасности до саммита НАТО в июле

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такой сценарий допустила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам политика, переговоры на этот счёт между Киевом и Вашингтоном уже проведены. Государства даже приняли соответствующую декларацию.