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18 февраля, 20:49

Киев рассчитывает получить от США гарантии безопасности до саммита НАТО в июле

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Такой сценарий допустила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам политика, переговоры на этот счёт между Киевом и Вашингтоном уже проведены. Государства даже приняли соответствующую декларацию.

"Это решение может быть принято раньше [саммита НАТО]", — подчеркнула Стефанишина в интервью "Укринформу", добавив, что внимание Киева сейчас сфокусировано на решении Конгресса о новом пакете помощи.

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Напомним, 16 февраля Владимир Зеленский подписал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. В этот же день аналогичная договорённость была достигнута между Киевом и Парижем.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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