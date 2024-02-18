Украина "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ Стефанишина: Киеву грозит дестабилизация без утверждения пакета помощи США 18 февраля, 17:34 Украина оказалась в ситуации неопределённости без американских денег. Обложка © Getty Images / gnacio Marin / Anadolu

Украина оказалась в ситуации неопределённости, так как американский Конгресс никак не одобрит новый пакет помощи Киеву. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы оказались в плену американского дискурса по финансовой поддержке Конгресса. <...> Мы попали в ситуацию неопределённости. Мы работали плечом к плечу с партнёрами, с военной поддержкой, которые защищали наши города от авиаударов... а теперь мы не знаем, что произойдёт через две недели. Это важный элемент дестабилизации", — объяснила она.

По её словам, киевским властям приходится лишь надеяться, что выход из ситуации будет найден. Стефанишина возложила надежды на соглашения о гарантиях безопасности, которые Украина подписала с Францией, Британией и Германией. Эти договоры помогут сформировать хоть какую-то предсказуемость и спланировать дальнейшие действия в рамках противостояния с РФ, добавила Стефанишина. Главное сейчас, по её мнению, чтобы партнёры исполняли взятые на себя обязательства.

Авторы Татьяна Миссуми