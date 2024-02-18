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Украина "оказалась в плену" американских споров о выделении Конгрессом денег для ВСУ

Стефанишина: Киеву грозит дестабилизация без утверждения пакета помощи США

18 февраля, 17:34
Украина оказалась в ситуации неопределённости без американских денег. Обложка © Getty Images / gnacio Marin / Anadolu

Украина оказалась в ситуации неопределённости без американских денег. Обложка © Getty Images / gnacio Marin / Anadolu

Украина оказалась в ситуации неопределённости, так как американский Конгресс никак не одобрит новый пакет помощи Киеву. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы оказались в плену американского дискурса по финансовой поддержке Конгресса. <...> Мы попали в ситуацию неопределённости. Мы работали плечом к плечу с партнёрами, с военной поддержкой, которые защищали наши города от авиаударов... а теперь мы не знаем, что произойдёт через две недели. Это важный элемент дестабилизации", объяснила она.

По её словам, киевским властям приходится лишь надеяться, что выход из ситуации будет найден. Стефанишина возложила надежды на соглашения о гарантиях безопасности, которые Украина подписала с Францией, Британией и Германией. Эти договоры помогут сформировать хоть какую-то предсказуемость и спланировать дальнейшие действия в рамках противостояния с РФ, добавила Стефанишина. Главное сейчас, по её мнению, чтобы партнёры исполняли взятые на себя обязательства.

Зеленский пригрозил США из-за отсутствия новых денег для Киева
Зеленский пригрозил США из-за отсутствия новых денег для Киева

Напомним, 5 февраля Сенат США представил и поддержал законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов. Но Палата представителей Конгресса, в которой также должны были проголосовать в поддержку документа, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не согласовав помощь Киеву.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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