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Украина подписала с Италией и Канадой договоры о военной помощи

Зеленский сообщил о подписании соглашений по безопасности с Италией и Канадой

24 февраля, 16:39
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Украина подписала соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Италией и Канадой. Об этом сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский и похвастался, что заложена "прочная основа для длительного партнёрства".

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото © t.me / Zelenskiy / Official

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности", — рассказал глава киевского режима.

Он отметил, что Италия продолжит оказывать военную помощь Киеву как минимум до конца 2024 года. Что касается Канады, то её на подписании договора представлял премьер-министр страны Джастин Трюдо. Согласно документу, Киев получит от Оттавы в этом году более трёх миллиардов канадских долларов на военные цели, уточнил Зеленский.

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Напомним, 16 февраля договор о безопасности с Украиной заключила Германия. После этого в тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон подписал с Зеленским аналогичное соглашение. Документ носит двусторонний характер и предусматривает выделение нового пакета финансовой помощи. А накануне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Киев заключил с Данией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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