Украина подписала с Италией и Канадой договоры о военной помощи Зеленский сообщил о подписании соглашений по безопасности с Италией и Канадой 24 февраля, 16:39 Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Украина подписала соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Италией и Канадой. Об этом сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский и похвастался, что заложена "прочная основа для длительного партнёрства".

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото © t.me / Zelenskiy / Official

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности", — рассказал глава киевского режима.

Он отметил, что Италия продолжит оказывать военную помощь Киеву как минимум до конца 2024 года. Что касается Канады, то её на подписании договора представлял премьер-министр страны Джастин Трюдо. Согласно документу, Киев получит от Оттавы в этом году более трёх миллиардов канадских долларов на военные цели, уточнил Зеленский.

Авторы Татьяна Миссуми