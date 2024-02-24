Украина подписала с Италией и Канадой договоры о военной помощи
Зеленский сообщил о подписании соглашений по безопасности с Италией и Канадой
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Украина подписала соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Италией и Канадой. Об этом сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский и похвастался, что заложена "прочная основа для длительного партнёрства".
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности", — рассказал глава киевского режима.
Он отметил, что Италия продолжит оказывать военную помощь Киеву как минимум до конца 2024 года. Что касается Канады, то её на подписании договора представлял премьер-министр страны Джастин Трюдо. Согласно документу, Киев получит от Оттавы в этом году более трёх миллиардов канадских долларов на военные цели, уточнил Зеленский.
Напомним, 16 февраля договор о безопасности с Украиной заключила Германия. После этого в тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон подписал с Зеленским аналогичное соглашение. Документ носит двусторонний характер и предусматривает выделение нового пакета финансовой помощи. А накануне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Киев заключил с Данией.