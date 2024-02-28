Всё больше членов Конгресса Соединённых Штатов приходят к тому, что единственным путём урегулирования украинского конфликта являются переговоры. Об этом сообщает газета Politico, корреспонденты которой опросили американских законотворцев.

"Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путём переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния", — заявил в беседе с журналистами сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Издание сообщает, что всего несколько месяцев назад такая точка зрения была, мягко говоря, непопулярной. Однако уже сегодня всё больше конгрессменов склоняются к ней. Так, однопартиец Руби, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, согласился со своим коллегой. Он считает, что переговоры по поводу украинского конфликта состоятся вне зависимости от того, будет ли Вашингтон продолжать оказывать поддержку киевскому режиму. В то же время народный избранник подчеркнул, что патовая ситуация для военнослужащих ВСУ сохранится на неопределённый срок из-за того, что действующее руководство США "отстаёт на несколько месяцев от ситуации на местах".