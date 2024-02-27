Джонсон назвал реальный приоритет для США, и это не помощь Украине

Приоритетом для спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (от штата Луизиана) является урегулирование кризиса на южной границе Штатов, а не выделение денег Киеву. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом.

Он обратил внимание, что первым делом нужно "озаботиться потребностями страны". По его словам, в Белом доме обсуждался законопроект о выделении дополнительных финансов, чтобы в том числе поддержать Украину. Джонсон заявил, что уверил президента и всех присутствующих, что он изучает все возможные варианты и планирует с этим разобраться своевременно.