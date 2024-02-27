Джонсон назвал реальный приоритет для США, и это не помощь Украине
Спикер Джонсон: Охрана границы США приоритетнее помощи Украине
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Обложка © ТАСС / AP / Mariam Zuhaib
Приоритетом для спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (от штата Луизиана) является урегулирование кризиса на южной границе Штатов, а не выделение денег Киеву. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом.
Он обратил внимание, что первым делом нужно "озаботиться потребностями страны". По его словам, в Белом доме обсуждался законопроект о выделении дополнительных финансов, чтобы в том числе поддержать Украину. Джонсон заявил, что уверил президента и всех присутствующих, что он изучает все возможные варианты и планирует с этим разобраться своевременно.
"Но, повторюсь, основным приоритетом для нашей страны является граница и обеспечение её безопасности", — пояснил Джонсон.
Вопрос о границах действительно едва ли можно назвать второстепенным. Недавно даже произошёл конфликт между вторым по размерам штатом после Аляски и Белым домом. Он начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент Соединённых Штатов Джо Байден тем временем готовится принять самые жёсткие меры для защиты границы США, а Сенат может принять законопроект о границе в обмен на помощь Киеву.