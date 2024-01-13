Нацгвардейцы Техаса заняли часть границы между США и Мексикой, не пуская федералов CBS: Нацгвардия Техаса "захватила" часть границы США и Мексики 13 января, 09:49 Граница между США и Мексикой. Обложка © ТАСС / Zuma

Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошёл в приграничном городе Игл-Пасс. Там обычно оказываются нелегалы из Мексики, переплывшие реку Рио-Гранде, проходящую по государственной границе. Губернатор-республиканец Грег Эбботт отдал приказ техасским нацгвардейцам занять городской парк Шелби, который федеральные пограничники использовали для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением.

По данным телеканала, местные власти просто не дали федералам патрулировать район и пройти к парку Шелби, никак законодательно не аргументировав своё решение. Минюст США обратился в Верховный суд с жалобой на региональные власти. В ней говорится, что федеральная погранслужба обязана определять, кого из мигрантов депортировать, а кто может попасть в страну. Но теперь эти функции не могут быть исполнены.

Представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри пояснил, что местные власти всего лишь хотят навести порядок и пресечь попытки незаконной миграции с территории Мексики, тогда как федеральные службы лишь усугубляют ситуацию и сделали из Техаса настоящий "приют" для нелегалов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассказал, что планирует посетить американо-мексиканскую границу в ходе предстоящей поездки в Мексику, которая в настоящий момент прорабатывается.

Авторы Татьяна Миссуми