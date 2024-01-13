Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Латвия принудительно выдворила 82-летнего российского пенсионера

Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries

В США прошла презентация малошумного сверхзвукового гражданского самолёта X-59

США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Охранная компания Ambrey заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью

МВД объявило в розыск по уголовной статье скандального блогера Александра Шпака

В ростовском зоопарке умерла старейший в Европе жираф Лизонька

Небензя: США и Британия немедленно нарушили резолюцию СБ ООН по Красному морю

В аэропорту Архангельска при посадке Як-42 выкатился за пределы ВПП

В украинской тюрьме после пыток умер американский журналист, которого защищал Илон Маск

Нацгвардейцы Техаса заняли часть границы между США и Мексикой, не пуская федералов

CBS: Нацгвардия Техаса "захватила" часть границы США и Мексики

13 января, 09:49
Граница между США и Мексикой. Обложка © ТАСС / Zuma

Граница между США и Мексикой. Обложка © ТАСС / Zuma

Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошёл в приграничном городе Игл-Пасс. Там обычно оказываются нелегалы из Мексики, переплывшие реку Рио-Гранде, проходящую по государственной границе. Губернатор-республиканец Грег Эбботт отдал приказ техасским нацгвардейцам занять городской парк Шелби, который федеральные пограничники использовали для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением.

По данным телеканала, местные власти просто не дали федералам патрулировать район и пройти к парку Шелби, никак законодательно не аргументировав своё решение. Минюст США обратился в Верховный суд с жалобой на региональные власти. В ней говорится, что федеральная погранслужба обязана определять, кого из мигрантов депортировать, а кто может попасть в страну. Но теперь эти функции не могут быть исполнены.

Представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри пояснил, что местные власти всего лишь хотят навести порядок и пресечь попытки незаконной миграции с территории Мексики, тогда как федеральные службы лишь усугубляют ситуацию и сделали из Техаса настоящий "приют" для нелегалов.

Десятки брошенных украинских и китайских паспортов найдены на границе США
Десятки брошенных украинских и китайских паспортов найдены на границе США

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассказал, что планирует посетить американо-мексиканскую границу в ходе предстоящей поездки в Мексику, которая в настоящий момент прорабатывается.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!