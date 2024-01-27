В Сенате США могут принять законопроект о границе в обмен на помощь Киеву

Сенат Соединённых Штатов принял решение усилить полномочия властей для пресечения нелегальной миграции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, соответствующий законопроект может быть представлен в ближайшие дни. Предполагается, что сроки рассмотрения заявок на получение убежища сократят с десяти лет до полугода. Кроме того, властям хотят разрешить закрывать границу при достижении определённого уровня пересечений. Подробности "сенатского соглашения" будут опубликованы на следующей неделе.

Законопроект разрабатывают два республиканца и один демократ. Как отмечает CNN, его принятие разблокирует помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент Соединённых Штатов Джо Байден тем временем готовится принять самые жёсткие меры для защиты границы США.