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27 января, 17:15

В Сенате США могут принять законопроект о границе в обмен на помощь Киеву

CNN: Сенат США готов усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами

Сенат Соединённых Штатов принял решение усилить полномочия властей для пресечения нелегальной миграции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, соответствующий законопроект может быть представлен в ближайшие дни. Предполагается, что сроки рассмотрения заявок на получение убежища сократят с десяти лет до полугода. Кроме того, властям хотят разрешить закрывать границу при достижении определённого уровня пересечений. Подробности "сенатского соглашения" будут опубликованы на следующей неделе.

Законопроект разрабатывают два республиканца и один демократ. Как отмечает CNN, его принятие разблокирует помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Власти Техаса вывезли в другие штаты США более 102 тысяч нелегальных мигрантов
Власти Техаса вывезли в другие штаты США более 102 тысяч нелегальных мигрантов

Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент Соединённых Штатов Джо Байден тем временем готовится принять самые жёсткие меры для защиты границы США.

Также Лайф рассказывал, что в конце прошлого года Конгресс не смог одобрить пакет помощи на 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Причиной стали разногласия между Республиканской и Демократической партиями. Первая настаивает на укреплении границы США с Мексикой и ужесточении миграционного законодательства в ответ на выделение дополнительной военной помощи другим странам.

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Дарья Нарыкова
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