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27 января, 05:21

Власти Техаса вывезли в другие штаты США более 102 тысяч нелегальных мигрантов

Власти американского штата Техас в рамках программы по перемещению нелегальных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тысяч человек. Об этом сообщили в офисе губернатора региона Грега Эббота.

Так, Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022-го. Кроме того, примерно 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, ещё полторы тысячи — в Лос-Анджелес.

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Всего из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов. Также в рамках операции "Одинокая звезда" властям штата удалось изъять более 454 миллионов летальных доз запрещённого наркотического вещества фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул американского лидера Джо Байдена. Республиканец подчеркнул, что нынешняя американская администрация не способна выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.

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Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом их действия поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти штата неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ADAM DAVIS

Иван Косицын
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