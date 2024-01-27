Власти Техаса вывезли в другие штаты США более 102 тысяч нелегальных мигрантов

Власти американского штата Техас в рамках программы по перемещению нелегальных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тысяч человек. Об этом сообщили в офисе губернатора региона Грега Эббота.

Так, Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022-го. Кроме того, примерно 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, ещё полторы тысячи — в Лос-Анджелес.

Всего из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов. Также в рамках операции "Одинокая звезда" властям штата удалось изъять более 454 миллионов летальных доз запрещённого наркотического вещества фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул американского лидера Джо Байдена. Республиканец подчеркнул, что нынешняя американская администрация не способна выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.