Власти Техаса вывезли в другие штаты США более 102 тысяч нелегальных мигрантов
Власти американского штата Техас в рамках программы по перемещению нелегальных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тысяч человек. Об этом сообщили в офисе губернатора региона Грега Эббота.
Так, Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022-го. Кроме того, примерно 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, ещё полторы тысячи — в Лос-Анджелес.
Всего из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов. Также в рамках операции "Одинокая звезда" властям штата удалось изъять более 454 миллионов летальных доз запрещённого наркотического вещества фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул американского лидера Джо Байдена. Республиканец подчеркнул, что нынешняя американская администрация не способна выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.
Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом их действия поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти штата неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов.
ТАСС / EPA / ADAM DAVIS