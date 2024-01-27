"Давно пора это починить": Байден сделал заявление по поводу кризиса на южной границе США
Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры для защиты границы США
Соглашение офиса действующего главы Соединённых Штатов Джо Байдена с американскими сенаторами позволит принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, говорится в заявлении хозяина Белого дома, опубликованном на сайте его администрации.
В тексте сообщения президент признаёт, что контроль на южной границе страны осуществляется ненадлежащим образом. Он заявил, что "давно пора это починить", отметив, что его команда уже на протяжении двух месяцев ведёт по этому поводу переговоры с представителями обеих партий, заседающими в Сенате США. По словам Байдена, на основании встреч можно принять закон, расширяющий полномочия главы государства в этой сфере. Он также должен наделить главу государства правом закрытия границы в тех случаях, когда та "становится переполненной".
"Достигнутые договорённости, если их принять в виде закона, стали бы самым жёстким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране", — говорится в заявлении американского лидера.
Напомним, что Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Как впоследствии заявил губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт, поскольку федеральные власти Соединённых Штатов не могут справиться с охраной границы с Мексикой от вторжения нелегальных мигрантов, техасские власти примут меры по самозащите, после чего упрекнул нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.
Flickr / The White House