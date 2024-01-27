"Давно пора это починить": Байден сделал заявление по поводу кризиса на южной границе США

В тексте сообщения президент признаёт, что контроль на южной границе страны осуществляется ненадлежащим образом. Он заявил, что "давно пора это починить", отметив, что его команда уже на протяжении двух месяцев ведёт по этому поводу переговоры с представителями обеих партий, заседающими в Сенате США. По словам Байдена, на основании встреч можно принять закон, расширяющий полномочия главы государства в этой сфере. Он также должен наделить главу государства правом закрытия границы в тех случаях, когда та "становится переполненной".