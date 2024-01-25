Губернатор Техаса объявил о вторжении мигрантов и упрекнул Байдена
Губернатор Техаса Эбботт намерен самостоятельно защищать границу с Мексикой
Плавучий барьер на реке Рио-Гранде в Техасе на границе США с Мексикой. Обложка © ТАСС / AP / Eric Gay
Поскольку федеральные власти США не могут справиться с охраной границы с Мексикой от вторжения нелегальных мигрантов, техасские власти примут меры по самозащите. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт.
"Неспособность администрации Байдена выполнять обязанности [по защите границы] привела к тому, что мы... оставляем за собой право на самооборону. Поэтому я уже объявил о вторжении [нелегальных мигрантов]", — говорится в заявлении, опубликованном на его странице в соцсети X (экс-Twitter).
По словам Эбботта, президент США не только не исполняет законы о защите границы, но и нарушает их, что привело к критической ситуации из-за рекордного числа мигрантов. Губернатор настаивает, что принимаемые им меры основываются на конституции страны: у штатов есть право на охрану своих границ в случае несостоятельности федералов.
Ранее сообщалось, что Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Местные власти без всякой законодательной аргументации отказали федералам в допуске к парку Шелби, который использовался для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением.