Губернатор Техаса объявил о вторжении мигрантов и упрекнул Байдена

Поскольку федеральные власти США не могут справиться с охраной границы с Мексикой от вторжения нелегальных мигрантов, техасские власти примут меры по самозащите. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

"Неспособность администрации Байдена выполнять обязанности [по защите границы] привела к тому, что мы... оставляем за собой право на самооборону. Поэтому я уже объявил о вторжении [нелегальных мигрантов]", — говорится в заявлении, опубликованном на его странице в соцсети X (экс-Twitter).

По словам Эбботта, президент США не только не исполняет законы о защите границы, но и нарушает их, что привело к критической ситуации из-за рекордного числа мигрантов. Губернатор настаивает, что принимаемые им меры основываются на конституции страны: у штатов есть право на охрану своих границ в случае несостоятельности федералов.