Захарова призвала компании в Техасе усилить охрану нефтеобъектов из-за Байдена

"Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, потому что после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022-го в адрес России через полгода был взорван газопровод "Северный поток", — написала она в телеграм-канале в воскресенье, 14 января.

А на днях Лайф рассказывал, что в США испугались гражданской войны из-за конфликта властей Техаса с федеральным правительством. Всё дело в том, что национальная гвардия штата самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Инцидент произошёл в приграничном городе Игл-Пасс. Там обычно оказываются нелегалы из Мексики, переплывшие реку Рио-Гранде, проходящую по государственной границе. Стоит отметить, что губернатором штата Техас является республиканец Грег Эбботт.