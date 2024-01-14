Захарова призвала компании в Техасе усилить охрану нефтеобъектов из-за Байдена
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента США Джо Бадена, который пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине. Так, дипломат порекомендовала американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов и напомнила о подорванных "Северных потоках".
"Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, потому что после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022-го в адрес России через полгода был взорван газопровод "Северный поток", — написала она в телеграм-канале в воскресенье, 14 января.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провёл расследование и заявил, что теракты организовали США, также он объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В Штатах выступили против всех обвинений. Официально следствием занимаются ФРГ, Дания и Швеция, однако никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают.
А на днях Лайф рассказывал, что в США испугались гражданской войны из-за конфликта властей Техаса с федеральным правительством. Всё дело в том, что национальная гвардия штата самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Инцидент произошёл в приграничном городе Игл-Пасс. Там обычно оказываются нелегалы из Мексики, переплывшие реку Рио-Гранде, проходящую по государственной границе. Стоит отметить, что губернатором штата Техас является республиканец Грег Эбботт.