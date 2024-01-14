Регион

Уведомления отключены

14 января, 02:31

Байден перешёл на язык гопников и начал угрожать республиканцам из-за Украины

Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине

Президент США Джо Байден высказался о нежелании членов Республиканской партии продолжать финансовую поддержку Украины. По словам политика, отказ от выделения Незалежной новых пакетов помощи обернётся для них расплатой.

"Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придётся очень дорого за это заплатить", — заявил американский лидер.

Тему спонсирования киевского режима глава государства обсудил с журналистами на Южной лужайке Белого дома 13 января. Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби объявил, что США сворачивают программу военных поставок Украине из-за израсходования средств.

Госдеп: У США нет "волшебного горшочка" для помощи Киеву в обход Конгресса
Госдеп: У США нет "волшебного горшочка" для помощи Киеву в обход Конгресса

Впрочем, американское оружие уже давно не помогает ВСУ добиться успехов на поле боя. Так, даже кассетные снаряды из США оказались бесполезными из-за новой тактики ВС РФ.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров