Байден перешёл на язык гопников и начал угрожать республиканцам из-за Украины
Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине
Президент США Джо Байден высказался о нежелании членов Республиканской партии продолжать финансовую поддержку Украины. По словам политика, отказ от выделения Незалежной новых пакетов помощи обернётся для них расплатой.
"Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придётся очень дорого за это заплатить", — заявил американский лидер.
Тему спонсирования киевского режима глава государства обсудил с журналистами на Южной лужайке Белого дома 13 января. Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби объявил, что США сворачивают программу военных поставок Украине из-за израсходования средств.
Впрочем, американское оружие уже давно не помогает ВСУ добиться успехов на поле боя. Так, даже кассетные снаряды из США оказались бесполезными из-за новой тактики ВС РФ.
Flickr / The White House