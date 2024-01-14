Байден перешёл на язык гопников и начал угрожать республиканцам из-за Украины

Президент США Джо Байден высказался о нежелании членов Республиканской партии продолжать финансовую поддержку Украины. По словам политика, отказ от выделения Незалежной новых пакетов помощи обернётся для них расплатой.

"Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придётся очень дорого за это заплатить", — заявил американский лидер.

Тему спонсирования киевского режима глава государства обсудил с журналистами на Южной лужайке Белого дома 13 января. Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби объявил, что США сворачивают программу военных поставок Украине из-за израсходования средств.