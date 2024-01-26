"Напоминает клоунаду": Политолог оценил шансы выхода Техаса из состава США

Заявления американских политиков о перспективе выхода штата Техас из состава США не следует воспринимать всерьёз. Таким мнением поделился замдиректора Института международных исследований, политолог, американист Виктор Мизин.

По его словам, подобные угрозы техасцев — "очень популистский и популярный среди избирателей шаг". На деле же выход штата из состава США нереален, так как обставлен множеством бюрократических процедур. В частности, требуется всеобщее согласие на голосовании, одобрение Конгресса, губернатора, вдобавок решение также должен принять Верховный суд. Как подчеркнул американист, прецедентов успешного отделения любого штата Америки не бывало со времён войны Севера и Юга.

"Всё больше и больше американская внутренняя политика <…> напоминает клоунаду", — добавил Мизин в беседе с телеканалом "360".

Ранее губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул президента США Джо Байдена. По его словам, Белый дом не способен выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.