Трамп призвал Штаты направить Нацгвардию в Техас для сдерживания мигрантов

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал Штаты направить Национальную гвардию в Техас. Такое заявление прозвучало после решения Верховного суда о возможности убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

"Техас справедливо применил пункт конституции о вторжении, и ему должна быть оказана полная поддержка для отражения вторжения. Мы призываем все желающие Штаты направить свою охрану в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу", — приводит его слова The Hill.

Ранее губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул президента США Джо Байдена. По его словам, Белый дом не способен выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.