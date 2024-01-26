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26 января, 11:36

Трамп призвал Штаты направить Нацгвардию в Техас для сдерживания мигрантов

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал Штаты направить Национальную гвардию в Техас. Такое заявление прозвучало после решения Верховного суда о возможности убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

"Техас справедливо применил пункт конституции о вторжении, и ему должна быть оказана полная поддержка для отражения вторжения. Мы призываем все желающие Штаты направить свою охрану в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу", — приводит его слова The Hill.

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Ранее губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт объявил о вторжении мигрантов и упрекнул президента США Джо Байдена. По его словам, Белый дом не способен выполнять свои обязанности, поэтому Техас будет защищать себя сам.

Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и вашингтонской администрацией начался после того, как Национальная гвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Местные власти отказали федералам в допуске к парку Шелби, который использовался для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением.

Обложка ©

Getty Images / Brandon Bell

Никита Осипов
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