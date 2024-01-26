Сенатор Круз назвал кризис в Техасе худшим за всю историю США

Сенатор от американского штата Техас, республиканец Тед Круз раскритиковал Верховный суд США за решение о демонтаже забора из колючей проволоки на границе с Мексикой. Как утверждает политик, в настоящее время ситуация с нелегальной иммиграцией стала худшей за всю историю страны.

"Это ужасное решение. Я очень зол из-за этого", — приводит издание Daily Wire слова Круза.

Сенатор подчеркнул, что его сильно тревожит "факт вторжения мигрантов" в США через южную границу. Он напомнил, что за время правления Джо Байдена в Штаты нелегально въехали 9,6 миллиона человек.